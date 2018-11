Comece o ano com um pé no campo

Plantar uma árvore, por exemplo, não é tão difícil quanto parece e é possível ter um "pé de alguma coisa" no fundo do quintal ou ao lado da casa no sítio. Outra ideia é montar uma composteira em casa e transformar boa parte do lixo doméstico - cascas de frutas, pó de café e restos de comida - em adubo.

Para quem não dispõe de muito espaço, uma opção é ter um pomar em vasos. Dá para cultivar jabuticaba, romã, acerola, pitanga, entre outras frutas. Ou apostar em um "jardim de bem-estar", e ter sempre à mão ervas e temperos.

Já o cultivo de hortaliças depende do local - é preciso que o acesso seja fácil, bata sol e haja uma fonte de água próxima - e do espaço disponível. A dica para quem quer começar uma horta caseira é optar pelo cultivo de folhosas, que, por terem ciclo curto, são menos suscetíveis ao surgimento de pragas.

E a vantagem da horta é que ela pode ser instalada em qualquer época, já que é fácil encontrar variedades de hortaliças indicadas para todas as estações do ano.

Faça uma composteira

O ideal para quem mora em apartamento e quer aproveitar o lixo orgânico como adubo - o chorume também pode irrigar plantas - é montar uma composteira dentro de uma caixa plástica. Basta furá-la para deixar a água sair e o oxigênio entrar e preenchê-la com camadas de material orgânico seco (folhas de árvore) e úmido (cascas de frutas e legumes). O correto é que haja, no total, 70% de material seco dentro da composteira. Para quem preferir, há composteiras domésticas vendidas prontas (www.moradadafloresta.org.br). Se houver espaço coberto, é possível fazer o mesmo processo no chão do quintal. Informações, site www.viaorganica.com.br.

Cultive ervas e temperos

"Ter um minijardim de ervas e temperos é ter um jardim de bem-estar em casa", diz a herborista Sabrina Jeha, do viveiro Sabor de Fazenda (www.sabordefazenda.com.br). Uma muda orgânica de erva ou tempero custa a partir de R$ 3. O local de cultivo deve ter boa incidência de sol (4 horas/dia) e as plantas não podem ficar expostas ao vento. Espécies como lavanda, tomilho, alecrim e citronela, mais resistentes, podem ser plantadas em varandas de prédios mais altos. Além do sol, ervas precisam de adubo - de preferência orgânico - a cada 30 dias (vasos) e a cada 45 dias (canteiros). "Para regar, use o dedômetro: coloque o dedo na terra. Se estiver seca, regue", ensina Sabrina. Dica: o solo é 70% do sucesso do cultivo e, para facilitar, são vendidos substratos prontos. Em caso de pragas, use óleo de nim ou calda de pimenta com alho.

Plante uma árvore

O engenheiro agrônomo Armando Portas, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), diz que o 1º passo é escolher a espécie. A cova é aberta, adubada e, depois de 15 dias, pode receber a muda. Dica: o colo da planta, que é o que separa a raiz da parte aérea, deve ficar no nível do solo (não pode ser enterrado nem ficar descoberto). Jabuticaba, pitanga, uvaia, cambuci e acerola são espécies que produzem fácil. Nas 21 unidades da Cati as mudas custam de R$ 1,50 a R$ 20 e em todas elas há técnicos para orientar o plantio. "E não adianta plantar a semente de uma fruta que a árvore não frutificará, pois pouquíssimas espécies se multiplicam dessa forma", diz o agrônomo. Informações: www.cati.sp.gov.br/dsmm.

Tenha um pomar em vasos

Dá um pouco de trabalho, mas é possível ter em casa, ou no apartamento, se ele for grande, árvores frutíferas plantadas em vasos. Segundo o engenheiro agrônomo Marcelo Noronha (www.minhahorta.com.br), é necessário que os vasos sejam grandes, com no mínimo 60 centímetros de profundidade. De acordo com ele, é possível plantar jabuticaba, pitanga, romã, acerola entre outras espécies. "É necessário ainda afofar a terra com uma pá e fazer adubações de cobertura a cada quatro meses", diz. O engenheiro agrônomo Armando Portas, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), acrescenta que as podas regulares também são necessárias para manter o equilíbrio entre o tamanho da copa da árvore e o volume de raízes da planta dentro do vaso. Portas explica que isso é crucial para que a planta produza ou não frutos. Os especialistas também apontam a irrigação como outro ponto essencial para quem quer ter essas plantas em casa. Noronha explica que é necessário regar constantemente as plantas. Já Portas recomenda, se possível, a instalação de um sistema de irrigação. Para evitar que as plantas cresçam além do desejado, a recomendação é plantar mudas enxertadas, que tendem a crescer menos. Onde se informar: Cati, www.cati.sp.gov.br/dsmm.

Monte uma horta

A primeira coisa é achar um local com bastante luminosidade. "Ideal é instalar a horta na face norte da casa, onde bate sol o ano todo", diz o agrônomo Marcelo Noronha (www.minhahorta.com.br). Hortaliças como rúcula e alface podem ser plantadas em vasos de 40 centímetros de profundidade. "Coloque pedras no fundo do vaso para não tampar os furos por onde a água escorre. Cubra com uma camada de argila equivalente a 10% da profundidade. Em seguida coloque uma camada igual de areia. Depois é só completar o vaso com composto orgânico misturado com húmus de minhoca ou esterco de vaca curtido e um copo de areia."