Começou a Tecnoshow Comigo

Começou nessa terça, 31, e prossegue até sábado a edição 2009 da Tecnoshow Comigo, feira agropecuária promovida pela Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo). O evento está sendo realizado no centro tecnológico da cooperativa, em Rio Verde (GO). Este ano, a feira reunirá 250 empresas expositoras e a estimativa dos organizadores é receber cerca de 60 mil pessoas.

Conforme o presidente da Comigo, Antonio Chavaglia, o investimento no evento foi superior a R$ 1 milhão. "As expectativas são ótimas, principalmente pelas novidades que serão apresentadas ao produtor por meio da feira e expositores", garante Chavaglia. "Existe toda uma gama de inovações a ser demonstrada e o produtor precisa de muita informação neste momento", afirma.

Para atender à demanda do produtor rural, além da exposição de máquinas e implementos agrícolas, a organização da feira programou cinco palestras no auditório principal, sobre temas como tendências de mercado para soja, milho, leite e carne no Brasil e no mundo, aquecimento global e seus impactos na produção agrícola.

PALESTRAS

Além disso, haverá palestras sobre política monetária, crescimento econômico e os impactos da crise mundial. Já no auditório 2, com capacidade para 100 pessoas, serão realizadas palestras e orientações de conteúdo mais técnico.

A feira terá também dinâmicas de máquinas e de pecuária, exposição de animais de várias espécies e plots agrícolas (pequenas mostras de plantio com a presença de pesquisadores).

INFORMAÇÕES

Site: www.tecnoshowcomigo.com.br