Comediante dos EUA arrecada US$1 mi para 'campanha presidencial' As pretensões do comediante Stephen Colbert de chegar à presidência dos Estados Unidos podem não ser sérias, mas o levantamento de fundos de sua campanha é. O comitê de arrecadação do artista de televisão anunciou na terça-feira ter arrecadado mais de 1 milhão de dólares.