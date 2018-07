Comemoração da Rosas termina em tumulto A festa dos torcedores e integrantes da escola de samba Rosas de Ouro, campeã do grupo especial do carnaval 2010 paulistano, terminou mais cedo do que se esperava, na noite desta terça-feira, 16, após um tumulto iniciado do lado de fora da quadra, na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. Cerca de 10 mil pessoas superlotavam a quadra da escola e a área externa dela quando policiais militares tiveram de intervir numa briga fora da quadra.