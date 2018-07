Comemoração de data cívica será no Obelisco paulistano As comemorações oficiais pelo 81.º aniversário da Revolução de 1932 estão marcadas para começar às 9h05 desta terça-feira, 9, na frente do Obelisco do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Antes dos tradicionais desfiles cívico e militar, haverá a execução do Hino Nacional, homenagem aos heróis mortos nas batalhas e declamação de Oração Ante a Última Trincheira, do poeta Guilherme de Almeida, feita para a Revolução de 1932.