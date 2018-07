Comercial com astros do esporte é eleito 'pior do ano'

O tenista Roger Federer, o golfista Tiger Woods e o craque Thierry Henry são os astros de um anúncio de televisão eleito o pior comercial de 2008 na Grã-Bretanha pela revista especializada Campaign. Os três aparecem se barbeando em uma propaganda da Gillette e, segundo a publicação, "só uma mala cheia de cédulas de dólares de valor alto podem ter induzido três dos astros mais famosos do esporte a aparecer juntos neste spot verdadeiramente horrível". A agência BBDO, responsável pela propaganda, fez "um gol contra, uma falta dupla e uma tacada de golfe que vai parar num bunker de areia", segundo a revista, que divulgou a lista dos "dez piores comerciais de 2008". A lista inclui ainda o uso de um filme antigo da cantora francesa Edith Piaf cantando Je Ne Regrette Rien (Eu Não Me Arrependo de Nada, em tradução livre). O filme traz uma legenda-paródia supostamente traduzindo a letra da música, dizendo que a cantora só lamenta na vida não ter ido à uma loja da rede de óculos Specsavers. Campaign diz que "um talento atormentado não merecia uma ressurreição em filme cantando sua mais famosa canção" para promover uma rede de óticas barateiras. Na lista está ainda um comercial com o cantor John Lydon, da banda punk britânica Sex Pistols, promovendo uma marca de manteiga. Sentado em uma poltrona, vestindo uma jaqueta de tweed, como um tradicional proprietário de terras do interior da Grã-Bretanha, o ex-roqueiro elogia o produto britânico. "O que roqueiros punk idosos fazem depois de ter sobrevivido toda a algazarra dos anos 70? Eles se tornam respeitáveis, isto é o que acontece", diz a revista. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.