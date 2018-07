Comercialização de café 11/12 do Brasil atinge 85% até fevereiro A comercialização de café do Brasil no ciclo 2011/12 atingiu 85 por cento da safra até fevereiro, equivalente a 40,47 milhões de sacas de 60 kg, mas ligeiramente abaixo de igual período do ciclo anterior, de acordo com estimativa da SAFRAS & Mercado divulgada nesta sexta-feira.