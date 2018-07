Comercialização de soja 12/13 avança para 46% da safra esperada

As vendas antecipadas de soja avançaram um ponto percentual na comparação com as verificadas na semana anterior e estão bastante adiantadas ante o mesmo período do ano anterior para a safra 2011/12.

"O valor ficou 25 pontos percentuais acima do observado no mesmo período do ano passado e 29 pontos percentuais acima do computado na média dos últimos cinco anos", notou a consultoria.

A Céleres estima a próxima colheita em 78,1 milhões de toneladas.

O plantio da safra 12/13 deve começar em breve.

(Por Roberto Samora)