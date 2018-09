Comerciante chinês é morto em loja no centro de SP O comerciante chinês Xie Yongting, de 42 anos, foi morto na manhã de hoje, em sua loja de bolsas e bijuterias no Pari, no centro de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de desentendimento no local. Ao chegarem, encontraram o comerciante no chão e com os pés presos com fita adesiva. Ele ainda estava vivo e apresentava um ferimento na cabeça e marcas na garganta e testa. Os policiais tentaram socorrer Yongting, mas ele não resistiu e morreu no estabelecimento. De acordo com a SSP, uma testemunha contou à polícia que ouviu gemidos e pancadas e viu suspeitos carregando caixas da loja para um veículo. Ninguém foi preso. O caso foi registrado no 12º Distrito Policial, do Pari, e será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).