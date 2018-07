Comerciante de salvador é preso acusado de racismo

Segundo Marilene Pereira dos Santos, de 28 anos, o empresário teria ficado irritado ao vê-la vendendo os quitutes a clientes da barraca, na última quinta-feira. Ao cobras satisfações, Ângelo a teria empurrado da escadaria do estabelecimento, na direção da areia, e a ofendido com termos como "vagabunda" e "negrinha".

O delegado Jorge Brás Coutinho, à frente do caso, informa que o empresário vai responder por lesão corporal e injúria racial, com penas previstas de um a três anos de reclusão. De acordo com Coutinho, Ângelo continuará detido até que a Justiça se pronuncie sobre o caso.

Na delegacia, o empresário confirmou o desentendimento com Marilene, mas apontou os funcionários da barraca, na maioria negros, como prova de que não tem preconceito racial. O estabelecimento funciona há 18 anos. De acordo com o testemunho de Neto, a discussão foi causada pelo fato de a vendedora sujar as instalações da barraca e a areia da praia.