Comerciante é baleado na região central de São Paulo

A esposa da vítima disse que o marido dela foi abordado no momento em que retirava o carro da garagem. Um suspeito desceu de uma moto e começou a atirar. A mulher se escondeu no comércio da família, que fica ao lado da casa deles. Depois, ela ouviu diversos disparos e, ao abrir a porta, viu o marido caído na rua.

O comerciante foi levado ao pronto-socorro e, em seguida, encaminhado ao Hospital do Mandaqui, onde permanece internado. A mulher da vítima não soube descrever como seria o suspeito. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (DP), do Bom Retiro.