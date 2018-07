Comerciante é executado em igreja na zona norte de SP

De acordo com testemunhas, João Gualberto Pimentel dos Santos estava nos fundos do templo quando foi atingido pelos tiros. O atirador teria, inclusive, afastado duas pessoas que estavam próximas à vítima antes de disparar.

Santos não teve tempo de fugir. O primeiro tiro foi na nuca e os demais nas costas. Ninguém mais ficou ferido. O criminoso, que aparentava ser menor de 18 anos, fugiu em um veículo no sentido da Ponte da Vila Maria.

O irmão da vítima disse, em depoimento à polícia, que não sabia o que motivou o assassinato de Santos. O comerciante frequentava esporadicamente a igreja.

O caso foi registrado no 73º Distrito Policial (Jaçanã), mas será investigado por policiais do 90º DP (Parque Novo Mundo), distrito responsável pela ocorrência. Até as 12h desta quinta-feira, ninguém havia sido preso.

A reportagem ligou para a sede da igreja e atendentes disseram que ainda buscavam informações com o pastor responsável pela unidade do Parque Vila Maria.