Comerciante é feito refém em estacionamento em SP

Armados com um revólver calibre 38, os criminosos abordaram, por volta das 21h, o comerciante, dono de uma loja de motos, quando a vítima deixava uma academia de ginástica na Avenida Atlântica, região de Interlagos, bairro vizinho, em um Hyundai Santa Fé.

PMs da 1ª Companhia do 27º Batalhão, acionados pelo 190, que havia recebido o alerta de uma testemunha, começaram a realizar buscas na região e resolveram entrar no estacionamento do hipermercado, onde encontraram o Hyundai, no qual estavam um dos bandidos e o comerciante sob a mira do revólver.

Os outros dois sequestradores, no momento em que foram detidos, entravam na loja em posse dos cartões bancários da vítima. A intenção era sacar dinheiro dos caixas eletrônicos e realizar compras. Foram presos: Ernani de Jesus Aciole, de 23 anos; Diego Henrique, 21, que já tem passagem pela polícia por roubo; e o adolescente que, segundo a polícia, já esteve internado na Fundação Casa (antiga Febem) após ser pego também em um roubo.

Segundo os policiais, os bandidos, ainda no estacionamento do hipermercado, chegaram a dominar o motorista de um Renault Clio, mas, como verificaram que a vítima estava desprovida de cartões, resolveram liberá-la. O caso foi registrado no 85º Distrito Policial, do Jardim Mirna, onde Ernani e Diego foram autuados em flagrante por roubo com retenção de vítima e porte ilegal de arma.