Comerciante é morto a tiros após reconhecer ladrões O comerciante Carlos Alberto de Godoy, de 66 anos, foi morto com nove tiros depois de reconhecer os filhos do caseiro entre os ladrões que tinham invadido sua casa, na madrugada deste domingo (21), em Ibiúna, região de Sorocaba (SP). Godoy foi dominado por seis assaltantes encapuzados quando entrava com o carro em sua chácara, no bairro do Colégio, zona rural da cidade. O caseiro da propriedade também foi rendido, teve os pés e as mãos amarrados e ficou preso num dos quartos. Os bandidos estavam num carro e duas motos, de acordo com o que o empregado afirmou à polícia.