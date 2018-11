Comerciante é morto em suposto assalto em SP

Policiais militares da 1ª Companhia do 46º Batalhão foram acionados para o local após serem informados sobre um acidente de carro. Ao chegarem, verificaram que o motorista já estava morto e com um ferimento por disparo de arma de fogo. O tiro teria atravessado o vidro lateral antes de atingir a vítima. A esposa de Edivan disse aos policiais que, uma hora antes, o marido havia ligado dizendo que estava saindo do trabalho e que iria passar em uma lanchonete de uma tradicional rede de fast food para comprar algo, pois estava com fome.

A polícia acredita que o comerciante tenha sido abordado por assaltantes, tentou fugir, foi baleado e, mesmo ferido, ainda dirigir o veículo por alguns metros. Uma testemunhas que ligou para a PM informou que teria visto uma moto escura deixando o local em alta velocidade segundos depois do acidente. O caso foi registrado no 95º Distrito Policial, de Heliópolis.