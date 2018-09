Comerciante é presa por comprar etanol furtado no Ceará

A irregularidade foi flagrada na altura do km 19 da BR-304. Ela foi autuada por crime de receptação. O homem que vendia o combustível já havia furtado cerca de 120 litros de etanol de uma carreta de transporte de combustível, quando recebeu voz de prisão.

No local do crime, além de diversos utensílios utilizados para a retirada e armazenamento do combustível furtado, foi localizada uma motocicleta com suspeita de adulteração.