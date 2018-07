Comerciante é preso com malas de prata asiática em SP

Os policiais encontraram no veículo do comerciante malas com prata proveniente da Ásia. A apreensão foi feita durante uma blitz na zona leste da cidade de São Paulo. O acusado, que foi autuado por descaminho, revelou que realizava esse tipo de transporte a cada dois meses.

O material está avaliado em R$ 150 mil, mas na revenda pode atingir R$ 400 mil, segundo a polícia. A polícia irá apurar de que maneira o material deixou o aeroporto sem ter passado pela fiscalização. O acusado afirmou ser dono de uma empresa de venda de bijuterias na região central da capital paulista. Os produtos seriam revendidos para lojistas de shoppings.