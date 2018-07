Comerciante morre durante operação policial na Maré O comerciante Altair Bento de Oliveira, de 46 anos, morreu atingido por um tiro durante uma operação da Polícia Civil no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro na manhã de hoje. O clima era tenso na favela e moradores protestavam contra a ação policial. Cerca de 200 homens com blindados e helicópteros estavam no conjunto de favelas.