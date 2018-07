Comerciante permite roubos somente em dias úteis

Maestá já perdeu a conta dos roubos e assaltos. Apenas neste ano ocorreram dois, o último durante o fim de semana. O assalto foi gravado pelas câmeras do circuito interno. Dois homens entraram, após cortar o cadeado com um alicate e quebrar a vitrine, e destruíram os mostruários para levar joias e relógios. Eles nem se preocuparam em esconder os rostos. Um deles olhou para a câmera e ainda arrancou o aparelho e levou o monitor do sistema de vigilância.

De acordo com o comerciante, o prejuízo foi de R$ 40 mil. A Polícia só começou a investigar o crime 48 horas depois, segundo ele. "Se viessem antes, talvez tivessem prendido alguém". Por isso, no decreto, ele estipulou uma quota para os ladrões: "Devido aos grandes prejuízos, os roubos ficarão limitados a um montante de, no máximo, um salário base". O decreto termina com uma advertência: "Aos ladrões que descumprirem e na improvável hipótese de serem pegos, talvez quem sabe poderão ser punidos pela lei".

O comerciante justificou os erros de grafia dizendo que facilitaria a leitura pelos criminosos. "Espero que as pessoas leiam e também pressionem o Estado para dar mais segurança a quem precisa", disse. O delegado do município, José Mário Toniato, afirmou que não houve demora nas investigações e que os suspeitos do crime foram identificados a partir das imagens do assalto. "A prisão deles é uma questão de tempo". O delegado seccional de Botucatu, Antonio Soares da Costa, disse que São Manuel tem o maior índice de esclarecimento de crimes da região. A Polícia Militar informou que as rondas no final de semana foram intensificadas.