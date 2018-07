Comerciante preso vendendo falsos charutos cubanos em SP

Os produtos, com as marcas cubanas Cohiba, Monte Cristo e outras, eram vendidos por telefone. A prisão ocorreu em um dos imóveis da Rua Açungui. No local os policiais apreenderam etiquetas, caixas, selos e 1.500 charutos, a maioria hondurenha. José Maria trabalhava com charutos desde 1974.

Uma especialista nesse tipo de produto realizou análise do material apreendido. Segundo ela, a mercadoria é extremamente inferior, mas conta com selos e embalagens semelhantes aos originais. Silva responderá judicialmente por crime de fraude tributária.