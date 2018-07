Comerciante reage a roubo e mata adolescente em São Paulo

O proprietário de uma lan house localizada em Ribeirão Preto, a 315 quilômetros da capital paulista, reagiu a um roubo nessa terça, 18, matando um dos três bandidos que invadiram o local. Armado com um revólver, o trio chegou de bicicleta, mas, dois deles resolveram fugir ao ver que o comparsa, um adolescente de 15 anos, havia entrado em luta corporal com a vítima. O menor, baleado com um tiro disparado pela própria arma, morreu. Os outros dois fugiram levando o celular do comerciante, que saiu ileso. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (DP) da cidade.