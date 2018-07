Comerciantes da Feira da Madrugada fazem novo protesto

As reformas para cumprimento de exigências de segurança no local onde acontece a feira, no Brás, região central de São Paulo, tiveram início nesta segunda. As obras, de responsabilidade da prefeitura, devem levar 60 dias e durante esse período as atividades comerciais estão suspensas. O custo estimado da reforma é de R$ 4 milhões.

Na última quarta-feira, 29, os comerciantes já haviam feito manifestação contra decisão judicial que ordenava o fechamento da feirinha. Durante a madrugada, 100 pessoas ocuparam a Avenida do Estado e a Rua São Caetano.