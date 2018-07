Comerciantes da Feirinha fazem 3º protesto na semana

Os comerciantes protestam contra o atraso no início das obras no local da Feirinha. Após uma disputa judicial entre os lojistas e o governo municipal, a Prefeitura fechou o espaço em 29 de maio para reforma, que deveria ter começado no dia 3 de junho. A prefeitura deu um prazo de 60 dias para o término das obras e reabertura da Feirinha, mas quase 30 dias após o fechamento, os comerciantes alegam que elas ainda não foram iniciadas. Orçada em R$ 4 milhões e de responsabilidade do governo municipal, a reforma visa atender exigências de segurança.