Comerciantes do Rio se queixam dos prejuízos

Os constantes cortes de energia estão prejudicando o funcionamento de várias lojas do comércio do Rio. A comerciante Ane Marques, dona de uma papelaria no Leblon, perdeu clientes durante toda a manhã de sexta-feira devido à falta de luz, que voltou somente por volta de meio-dia. Só esta semana ela passou por três miniapagões.

"A Light foi clara ao explicar o motivo da falta de luz, dizendo que houve problema no cabeamento. Eu só posso deduzir que a manutenção da rede não existe", disse, comentando que, sem ter como ligar o aparelho de ar condicionado neste calor, mesmo com a loja aberta, ninguém entra. "Apagões são ruins em todas as épocas do ano. Mas nessa época próxima ao Natal, em que as pessoas compram mais, para mim é muito pior", afirmou.

O comerciante Marcelo Vaz, dono de uma loja de ferragens no Leblon, também passou por problemas de falta de luz e calcula que deixou de ganhar de R$ 5 mil a R$ 8 mil devido aos miniapagões. "Muitos clientes são de idade e não conseguem sair de casa sem elevador. Tenho vendido mais lanternas e pilhas do que qualquer outra coisa, mas só lanternas e pilhas não fazem meu faturamento", disse, demonstrando perplexidade com a precariedade do abastecimento. "Não entendo como pôde chegar a este ponto, ainda mais em uma cidade como o Rio, que vai receber eventos como a Copa e a Olimpíada."

O fornecimento de luz em sua loja foi interrompido na noite de quinta-feira e restabelecido no início da tarde de sexta, mas ele não estava otimista. "Tenho certeza de que não foi último apagão. Vou me preparar para o próximo."

O blecaute nacional, as oscilações na rede e a pane nos cabos subterrâneos da Light, que deixou 12 mil clientes sem energia por 24 horas na semana passada em parte da zona sul, fizeram os donos da churrascaria Quilograma mudarem a rotina no restaurante, em Ipanema. Até o fim do verão, a casa vai trabalhar com estoque reduzido - as compras serão suficientes para dois dias de funcionamento.

"Foi o jeito que encontramos para minimizar os prejuízos. Pagamos uma conta de luz mensal de R$ 5 mil em dia, somos sempre fiscalizados pela Light para não haver ligação clandestina, mas a companhia não consegue garantir o fornecimento na época de maior movimento, que é o verão", protestou o gerente de compras, Orlando Mesquita.

O prejuízo maior veio com o apagão entre 15h50 de segunda-feira e 14h40 de terça-feira. Cerca de 150 quilos de alimentos, entre pratos prontos e sorvete foram parar no lixo. O computador que controla os cartões eletrônicos em que ficam registrados as despesas de cada cliente queimou. Cerca de 900 refeições deixaram de ser servidas - perda de R$ 20 mil no faturamento.

"Quando abri o freezer havia uma sopa de sorvete Itália. Mais de 60 quilos foram parar no lixo. Hoje tive de comprar três potes de emergência para servir de sobremesa", disse Mesquita. A casa estuda cobrar judicialmente os prejuízos da Light.

No Nik Sushi, no mesmo bairro, Mayumi Pinto, sócia-gerente do restaurante, treinou um funcionário para desligar a rede em caso de falta de luz. Foi a lição que ficou depois que o Nik perdeu o sistema de computação no apagão que atingiu 18 estados. Mas a proteção não foi suficiente para salvar os peixes do aquário de água salgada, que enfeita o restaurante.

A água precisa ficar em baixa temperatura e ser oxigenada por uma bomba. Depois de um dia sem energia, o coral morreu, liberando uma toxina que contaminou o aquário. Uma estrela-do-mar, um blue tang (espécie da Dory, do desenho animado Procurando Nemo) e outros nove peixes não resistiram. Cada um custava entre R$ 300 e R$ 450.

"É inacreditável que o governo incentive o consumo, com a redução do IPI, mas não garanta estrutura para que a população utilize esses produtos", afirmou a empresária.