Comerciantes fazem nova manifestação no Ceagesp

O grupo estava concentrado em frente ao Portão 3, do setor de frutas do entreposto, desde as 7h30, impedindo a entrada dos caminhões, de acordo com a PM. O policiamento foi reforçado.

Os permissionários contestam os preços que serão cobrados pela entrada dos caminhões e carros no entreposto, que chamam de "pedágio": R$ 10 por 10 horas de permanência, e R$ 60 pela diária para caminhões. Carros pagariam R$ 6 por hora.