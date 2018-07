Comerciantes fazem passeata no centro de SP A Associação dos Comerciantes do Bairro da Santa Ifigênia, no centro de São Paulo, faz uma manifestação nesta sexta-feira contra projeto de urbanização para a área. Os lojistas devem baixar as portas nesta tarde. Eles protestam contra o Projeto Nova Luz da Prefeitura, que prevê a melhoria da região por meio de iniciativa privada.