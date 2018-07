Comerciantes protestam por segurança na Cracolândia Cerca de 100 comerciantes fizeram um protesto na tarde de hoje no centro de São Paulo reivindicando mais segurança na região onde fica a Cracolândia. De acordo com a Polícia Militar, o manifesto foi pacífico. O cruzamento das ruas Aurora e Conselheiro Nébias ficou interditado por aproximadamente uma hora, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). No momento, cerca de 40 pessoas dão continuidade ao ato na Rua Guaianases, no bairro da Santa Cecília.