Comércio de fachada escondia droga em chuveiro em SP

Durante a semana, por causa do movimento fraco, a suposta loja "faz tudo", onde pessoas em tese compravam objetos em geral ou solicitavam serviços de reparos em residências, funcionava até as 22 horas; mas, aos finais de semana, ficava aberta a madrugada inteira. Uma denúncia anônima levou policiais militares do 23º Batalhão até o local na noite de ontem. Dentro de chuveiros usados o traficante escondia os papelotes de maconha.

Foram apreendidos 70 papelotes com o criminoso, que apresentou aos policiais um documento de identidade em nome de José Jovani Fonteles, de 42 anos. A palavra "Charle" era o código que o cliente tinha que usar para conseguir a maconha. No local também foram detidos um homem, o segurança do ponto e uma mulher, que monitorava a movimentação policial na região. Eles estavam fora do estabelecimento quando a viatura da PM parou em frente ao imóvel.

O casal também foi levado para o plantão do 14º Distrito Policial, de Pinheiros, mas, segundo os policiais, como não possuíam drogas ou armas, entrariam apenas como testemunhas no boletim de ocorrência. Já "Ceará" foi atuado em flagrante por tráfico de drogas e corrupção ativa, pois tentou subornar os policiais na tentativa de ser liberado. O bandido ofereceu o que possuía, cerca de R$ 115, e prometeu dar mais dinheiro aos PMs, em local e horário a combinar.