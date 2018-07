Comércio eletrônico brasileiro fatura R$10,2 bi no 1o semestre O Comércio Eletrônico no Brasil faturou 10,2 bilhões de reais no primeiro semestre, crescimento de 21 por cento na comparação com o mesmo período do ano passado, informou nesta quarta-feira a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net), acrescentando que a expectativa para 2012 é de expansão de até 25 por cento.