Comércio fecha na Mangueira após morte de jovem

Segundo a PM, Wellington Sabino Vieira, de 20 anos, estava armado e trocou tiros com a polícia. Baleado, ele morreu no domingo no Hospital Souza Aguiar, no centro. Um policial ferido teria sido alvejado por ele.

Moradores da Mangueira, no entanto, afirmam que o jovem não tinha relação com o crime e teria sido perseguido injustamente. No domingo, por volta das 19h30, um grupo deles incendiou um ônibus na rua Ana Néri, perto de um acesso à comunidade. Ninguém se feriu. O veículo, da Viação Nossa Senhora de Lourdes, fazia a linha 622 (Saens Peña-Penha) e foi totalmente destruído. A fachada de um bar também foi atingida. Em seguida, a PM iniciou uma operação policial no morro e interditou a rua Visconde de Niterói.