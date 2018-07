Comércio fechado, ruas vazias As cidades costeiras de Viña del Mar e Valparaíso, a oeste da capital chilena, permaneciam ontem com as ruas vazias e o comércio fechado, enquanto os moradores faziam um balanço dos danos provocados pelo terremoto da madrugada. O tremor aconteceu apenas 45 minutos depois que as 15 mil pessoas que assistiram ao Festival da Canção em Viña del Mar abandonassem o anfiteatro.