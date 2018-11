Comércio ilegal ameaça palmeira-juçara O comércio ilegal de palmito proveniente do abate da palmeira-juçara, típica da Mata Atlântica, segue ativo no sul de São Paulo, que abriga as maiores áreas protegidas do Estado. Após fechar na semana passada uma fábrica clandestina em Tapiraí, a polícia apreendeu neste final de semana uma carga com 1.140 palmitos in natura - cada um correspondendo à derrubada de uma palmeira. A carga foi parada em inspeção de rotina.