Comércio incentiva alta no consumo de energia em agosto--EPE

Segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o consumo de energia total na rede elétrica somou 36.112 gigawatts-hora (GWh).

No acumulado do ano, o crescimento é de 3,7 por cento em relação aos mesmos meses de 2010, enquanto em 12 meses o avanço é de 4,3 por cento, o que mostra que está havendo desaceleração no ritmo de crescimento do consumo nacional de energia elétrica.

O segmento comercial, diz a EPE, mostrou crescimento de 8 por cento em agosto em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto avançou 6,3 por cento no acumulado do ano. O destaque do segmento ficou por conta do Mato Grosso, onde o crescimento foi de 21,2 por cento.

O consumo da indústria --o segmento que mais utiliza energia-- cresceu 2,5 por cento em agosto sobre o mesmo mês de 2010, totalizando 15.850 GWh, sendo que o principal aumento ocorreu na região Centro-Oeste, onde a alta foi de 15 por cento. De janeiro a agosto a alta foi de 2,8 por cento, enquanto nos últimos 12 meses houve alta de 4,1 por cento,

Os Estados de São Paulo e Minas Gerais, os dois maiores mercados industriais do país, que representam 48 por cento do total da classe industrial, tiveram altas de apenas 1,1 por cento e 2 por cento no consumo de energia em agosto, respectivamente.

A classe residencial, por sua vez, registrou aumento de 4,8 por cento no consumo de energia em agosto, de 4,6 por cento no ano e 4,7 por cento no acumulado dos últimos 12 meses.

Temperaturas maiores e menor volume de chuvas foram alguns fatores que contribuíram para o aumento do consumo residencial, disse a EPE.

