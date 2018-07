Cometa Halley atiça fantasias no mundo

Há 100 anos

Após uma ausência de 76 anos, as notícias da aparição do cometa Halley, em 1910, provocaram um misto de alvoroço e temor na população mundial. A maior preocupação era que a cauda do cometa - a uma distância de 22 milhões de quilômetros da Terra, no ponto de maior aproximação, no dia 18 de maio - esbarrasse na superfície terrestre e não conseguisse fazer a travessia no horizonte.

Com as previsões pessimistas dos astrônomos, tumultos pipocaram em todo o mundo. Algumas pessoas se despediram de seus parentes e amigos. Outras pediram que médicos lhes receitassem antídotos contra os gases venenosos que envolveriam a Terra. Padres e pastores realizavam cerimônias religiosas que varavam a noite inteira. Em San Francisco, americanos encheram barris com água de chuva e entraram dentro deles para escaparem do calor da cauda do cometa.

Notícias ruins. A imprensa, por sua vez, pouco ajudava. O jornal americano Free Press especulou na primeira página a respeito das consequências de uma colisão da Terra com o cometa. Quando ele atingisse o planeta, dizia o jornal, o incêndio resultante seria tão brilhante que todas as pessoas na Terra ficariam imediatamente cegas, ao mesmo tempo que o calor vaporizaria tudo.

Transcorrido o "Dia D" da passagem do cometa, no dia 20 o Estado apenas confirmou ao leitor: "Nada aconteceu, porque nada podia acontecer", escreveu o jornalista José Feliciano.

Afinal, depois de tantos meses de espera, boatos e agonia, o cometa Halley havia passado pela Terra, cruzado os céus do Brasil, e nada tinha acontecido.

O jornal World, de Nova York, publicou: "Não se viu entre nós o gás cianogênio, nem a prevista colisão celeste. Não veio ainda o fim do mundo. O espetáculo esperado não se produziu e Nova York voltou à vida normal, com a sensação de ter sido burlada ..."

Drummond. A visita do cometa de 1910 não foi só alarmismo. O fenômeno inspirou poemas, cartões postais, charges e canções. Na pequena cidade mineira de Itabira, o poeta Carlos Drummond de Andrade, então um menino de sete anos, escreveu assim suas impressões sobre a passagem do cometa Halley: "No ar frio, o céu dourado baixou ao vale, tornando irreais os contornos dos sobrados, da igreja, das montanhas. Saímos para a rua banhados de ouro, magníficos e esquecidos da morte que não houve. Nunca mais houve cometa igual, assim terrível, desdenhoso e belo."