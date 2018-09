Comgás denuncia golpe em postos de GNV em SP Um em cada três postos de Gás Natural Veicular (GNV) no Estado de São Paulo pode estar envolvido em esquemas de adulteração de equipamentos de regulagem do combustível. A denúncia partiu da rede de concessionárias da Comgás (Companhia de Gás de São Paulo). A empresa entrou ontem com representação no Ministério Público Estadual (MPE), pedindo a abertura de procedimento criminal para apurar o golpe. Os prejuízos são estimados em R$ 6 milhões por mês. Segundo denúncias, os golpistas adulteram o medidor que registra o combustível distribuído pela Comgás. Os criminosos tiram o lacre do equipamento e substituem as engrenagens. O relógio marca um volume de gás inferior ao que foi fornecido e o dono do posto só paga a parte que fica registrada no medidor. Advogados da Comgás protocolaram ontem a representação no MPE. O documento, de 12 páginas, foi encaminhado ao procurador-geral de Justiça, Fernando Grella Vieira. O protocolo foi registrado sob número 0136748/08. Na página 1, os advogados argumentam que a empresa ?vem constatando a existência de indícios veementes da atuação de grupos organizados voltados à prática de atividades ilícitas no mercado de GNV, provocando graves prejuízos ao patrimônio, à livre concorrência e ao consumidor?. As informações são do Jornal da Tarde.