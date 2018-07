Comida no cinema vira tendência em salas vip da cidade

Na rede Cinemark, as salas especiais do Shopping Cidade Jardim, na zona sul, têm desde o começo do ano cardápio assinado pela chef Morena Leite, conhecida por misturar técnicas da culinária francesa a ingredientes bem brasileiros. Canudinho de pato com molho de pitanga e sanduíche de frango orgânico - temperado com mostarda Dijon, cogumelos marinados no limão siciliano e ervas - são duas das 15 opções de salgados preparados especialmente para o cinema.

"Quando comecei a elaborar o cardápio, estava preocupada em achar receitas de preparo rápido, que fossem saborosas e fáceis de comer", diz Morena. "No cinema, as pessoas não enxergam a comida. Por isso ela precisa ser ainda mais aromática."

Em todos os cinemas com esse tipo de serviço na cidade, o cliente pede a comida antes de o filme começar. E recebe o prato em até 15 minutos. Garçons só podem circular durante os trailers. Quando começa o filme, quem quiser algo mais tem de levantar e sair da sala. Para o pedido chegar rápido, todos os alimentos são congelados e aquecidos em forno elétrico.

Muita coisa dá para comer com as mãos. É o caso da porção oriental, batizada de Boat Misto, com seis sushis, quatro harumakis (o popular rolinho primavera) e seis guiozas (espécie de pastel japonês). No rodapé de cada página do cardápio, há sugestões de harmonização de prato e bebida. "Todas as nossas opções seguem a linha finger food", diz Eduardo Acuña, diretor da rede Cinépolis no Brasil. "No cardápio das salas vips, tem, por exemplo, um ravióli de mussarela de búfala que é mais fácil de comer com garfo que espaguete ao sugo, prato que não dá para ter no cardápio." A porção de 150 gramas de ravióli custa R$ 22.

Há uma semana, a rede - que já tinha três salas do tipo em Alphaville - inaugurou mais seis no Shopping JK Iguatemi, na Vila Olímpia, zona sul. No lobby do novo complexo, foi projetado um bar com 16 opções de drink, entre eles o clássico Cosmopolitan (R$ 25).

No Shopping Pátio Paulista, foi inaugurado em outubro o Splendor Playart, com duas salas especiais. As instalações são menores que as dos concorrentes, mas o serviço segue a mesma linha. Há garçom nas salas e o cinéfilo pode pedir, por exemplo, tortilha de frango xadrez ou petit gateau de doce de leite para comer durante a sessão. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.