Comissão amplia meios para aferir motorista embriagado

A proposta é a segunda reação do Congresso à decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, no dia 28 de março, decidiu que apenas o teste do bafômetro ou o exame de sangue servem para demonstrar se um motorista está alcoolizado. Para o STJ, somente esses dois meios são aptos a comprovar a embriaguez de um condutor para desencadear uma ação penal.

Na quarta-feira passada, o plenário da Câmara já havia aprovado um projeto com teor semelhante ao da comissão de juristas. A proposta dos deputados, que será apreciada pelo Senado, também permite o enquadramento e a punição criminal de condutores que se recusarem a fazer testes de sangue ou de bafômetro.

A diferença principal entre os dois textos é que, enquanto o projeto aprovado pela Câmara propõe modificações ao Código de Trânsito Brasileiro, a proposta dos juristas inclui as alterações no próprio Código Penal. A ideia da comissão é acabar com legislações próprias para cada assunto, unificando todas no código.

O texto do colegiado, discutido hoje, causou polêmica. Alguns integrantes consideraram que a inovação levaria a uma inversão do ônus da prova, uma vez que caberia ao condutor demonstrar pelo exame de sangue ou pelo teste do bafômetro que não está alcoolizado.

A comissão apresentará em maio um texto final ao presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP). Caberá a ele decidir o que fazer com as sugestões do colegiado, podendo transformá-las, por exemplo, em um único projeto de lei.