Comissão aprova convite para Mantega esclarecer caso Vale

O convite deve ser encaminhado ao Ministério da Fazenda até o final desta semana, mas há uma data definida para a presença do ministro na comissão.

Autor do requerimento, o deputado Mendonça Filho (DEM-PE) Filho (DEM-PE) afirmou que usou as informações publicadas na imprensa para sustentar o convite ao ministro.

"Tenho... sentido uma preocupação do meio empresarial com essa possível ingerência", disse Mendonça Filho.

Para ele, o ministro Mantega estaria agindo por um "capricho intervencionista", já que a companhia tem tido bons resultados. A Vale registrou em 2010 lucro recorde de 30 bilhões de reais e sua gestão é elogiada por especialistas.

O deputado acredita que caso o assunto seja debatido no Congresso não haverá prejuízos à companhia no mercado financeiro. Depois de ter caído na véspera, as ações preferenciais da Vale subiram 1,37 por cento nesta quarta-feira.

Mas a pressão sobre Mantega não está só numa comissão. O deputado José Otávio Germano (PP-RS) também apresentou nesta quarta pedido no mesmo sentido na Comissão de Minas e Energia.

Se este outro pedido também for aprovado, é provavél que as duas comissões tentem marcar uma audiência conjunta com o ministro.

(Reportagem Jeferson Ribeiro)