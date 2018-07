Comissão aprova entrada da Venezuela no Mercosul A representação brasileira no Parlamento do Mercosul aprovou por 9 a 4 nesta quarta-feira o protocolo de adesão da Venezuela ao bloco. A oposição chegou a apresentar um voto em separado, contrário à inclusão do país vizinho, mas a base aliada ao governo somou a maioria dos votos. Aprovado no fim do ano passado na Câmara e agora nesse colegiado misto, o projeto terá ainda de receber o crivo da Comissão de Relações Exteriores e do plenário do Senado. "A integração é o melhor caminho econômico e político. A resposta que temos de dar a essa crise é pró cooperação, pró diálogo e pró tolerância", argumentou durante a sessão o presidente da representação e líder do PT no Senado, Aloizio Mercadante (SP). Autor do voto contrário, o deputado Cláudio Diaz (PSDB-RS) afirmou que a Venezuela deveria ser vetada no Mercosul por conta do histórico do presidente Hugo Chávez de não cumprir contratos e de ter um discurso contrário aos Estados Unidos. O tucano alegou ainda que a Venezuela pode dificultar futuras negociações comerciais do Mercosul, e criticou o projeto de Chávez de se perpetuar no poder. O presidente venezuelano venceu no domingo o referendo que permite a reeleição ilimitada no país. "O Mercosul ainda não está estabilizado e não tem saúde para aguentar mais arestas", disse Dias. (Reportagem de Fernando Exman)