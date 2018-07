Comissão aprova gorjeta de 20% à noite

Bares, restaurantes e similares poderão cobrar gorjeta de 20% sobre contas encerradas à noite, após as 23 horas, caso seja transformado em lei o projeto do senador Marcelo Crivella (PRB-RJ), que recebeu parecer favorável da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal ontem. O projeto, votado em decisão terminativa, foi relatado pelo senador Gim Argello (PTB-DF). O texto segue agora para a análise da Câmara dos Deputados.