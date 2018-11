Comissão aprova Orçamento e texto vai a plenário nesta 4a A Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou nesta quarta-feira o relatório final do Orçamento da União de 2011. A proposta do orçamento deverá ser votada ainda nesta quarta-feira em sessão plenária do Congresso Nacional. O texto aprovado fixa o salário mínimo em 540 reais, como queria o governo, e eleva o investimento.