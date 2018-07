Comissão aprova projetos de US$ 1,6 bi para recuperação do Haiti

Os projetos, que também incluem programas para ajudar a reconstruir os setores de saúde e educação do país, foram anunciados durante uma reunião da Comissão Interina para a Reconstrução do Haiti (CIRH) em Porto Príncipe, disseram autoridades.

A comissão é copresidida pelo ex-presidente norte-americanos Bill Clinton, que é o atual enviado da Organização das Nações Unidas (ONU) ao Haiti, e pelo primeiro-ministro do país caribenho, Jean-Max Bellerive.

É esse grupo que determina quais projetos de reconstrução devem receber o apoio do fundo multibilionário prometido por doadores internacionais.

Depois do terremoto de 12 de janeiro que matou até 300 mil pessoas, governos estrangeiros, entidades internacionais e organizações não governamentais do mundo todo prometeram em março 9,9 bilhões de dólares para a reconstrução do Haiti.

Para os 29 projetos apresentados nesta terça-feira, que totalizam mais de 1,6 bilhão de dólares, quase 1 bilhão de dólares em financiamento já foi disponibilizado, disseram autoridades da comissão.

"O governo do Haiti não vai descansar até que tenhamos resolvido o problema das pessoas desalojadas pelo terremoto e construído a infraestrutura necessária para criar empregos, fornecer educação adequada e começar a construir um novo futuro para todos os haitianos", afirmou Bellerive.

Dois desses projetos, no valor de 261 milhões de dólares, referem-se a iniciativas do governo brasileiro, como a cooperação na área da saúde e a construção de uma barragem, informou o Itamaraty em nota.

Com o pico da temporada de furacões se aproximando, a comunidade internacional tem sido criticada por não ter se movimentado rápido o suficiente para colocar milhares de desalojados em locais mais seguros ou em abrigos permanentes.

Mas a ONU e outros líderes da operação de ajuda têm defendido seu trabalho desde o terremoto, alegando que conseguiram entregar produtos alimentares, de saúde e assistência a um grande número de vítimas, apesar do enorme desafio de operar na devastada capital do país mais pobre das Américas.

Nos objetivos específicos definidos pelo governo do Haiti nesta terça-feira para serem atingidos até novembro estão as áreas prioritárias de habitação, educação, remoção de detritos, preparação para desastres, saúde e agricultura.