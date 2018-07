Comissão aprova sigilo na apuração de acidentes aéreos

Se for aprovado em votação final, o Sipaer terá autonomia para prevenir acidentes aeronáuticos. O projeto de lei também regula e define os procedimentos e as competências do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

De acordo com o relator do projeto, deputado federal Vanderlei Macris (PSDB-SP), que recomendou a aprovação do substitutivo da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a cooperação entre a investigação policial, que visa a apontar culpados, com a investigação Sipaer, que visa a prevenir acidentes, poderá existir em harmonia, mas a investigação do Sipaer terá sempre precedência em relação à investigação policial.