Comissão aprova texto que muda Estatuto do Desarmamento A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira projeto de lei do deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) que autoriza agentes e guardas prisionais, integrantes das escoltas de presos e equipes de guardas portuários a portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela corporação, mesmo fora de serviço.