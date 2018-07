Comissão da Câmara aprova investimento de 10% do PIB na educação A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou nesta terça-feira a redação final do Plano Nacional de Educação, que, entre outras medidas, determina o investimento de 10 por cento do PIB para a educação ao final de 10 anos.