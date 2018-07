Comissão da Câmara convida ministros e presidente da Petrobras para esclarecimentos

O primeiro requerimento aprovado na comissão nesta quarta-feira convida o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, para audiência pública sobre o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) em 2012, considerado fraco.

Os integrantes da comissão aprovaram ainda outro convite a Graça Foster, pedindo que ela explique aos deputados o processo de compra da refinaria de Pasadena, do Texas, pela Petrobras.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)