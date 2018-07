Comissão da Câmara pede informações a Pimentel sobre Delta

Após entrarem em um acordo, deputados decidiram enviar ao ministro a solicitação de informações para esclarecer, por escrito, se houve interferência do governo nas negociações ou se há recurso público na operação.

Na última sexta-feira, a Presidência da República negou, por meio de nota, informações de que o governo federal teria interferido no processo de compra.

No dia 10 de maio, o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro pediu a abertura de um inquérito para investigar a operação, ressaltando que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que tem participação no grupo JBS, pode ficar em "evidente afronta aos princípios de legalidade e moralidade", pois teria participação em uma empresa suspeita de irregularidades.

A Delta está envolvida em denúncias sobre uma rede de jogos ilegais chefiada por Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. As possíveis ramificações no meio político e empresarial do grupo de Cachoeira são foco de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) mista no Congresso Nacional.

A empreiteira, uma das que mais têm contratos com o governo ligados ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), vem sofrendo pressões para abandonar empreendimentos estatais que executa sozinha e já deixou obras em que atuava em consórcio ou com outras empresas.

