Comissão de Direito Agrário é criada no Rio O Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) criou, no Rio, a Comissão Permanente de Direito Agrário, presidida por Octavio Mello Alvarenga. O objetivo da entidade é abrir espaço para que representantes do meio rural possam expor seus questionamentos e pontos de vista sobre assuntos de interesse do setor. Membros da comissão vão propor, por exemplo, a obrigatoriedade do ensino de Direito Agrário nas universidades do País.