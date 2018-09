Comissão de Ética aplica nova censura a ex-ministra Erenice

Há seis meses, a CEP já havia aplicado uma censura ética à ex-ministra porque ela não apresentou a declaração confidencial de informações, informando a evolução patrimonial e uma relação de parentes que ocupam cargos públicos.

Segundo o relator do caso na comissão, Fábio Coutinho, Erenice ainda pode recorrer da decisão após ser notificada, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Porém, na prática, não é aplicada nenhuma pena à ex-ministra. "Se não serve para nada, cada um pode fazer o seu juízo. Mas essa é a sanção que o Estado tem", analisou o relator.

Erenice não fica impedida de assumir cargos públicos, mas Coutinho acredita que a repercussão da censura ética pode prejudicar o currículo da ex-ministra se ela tentar seguir a carreira na administração pública.

Ela foi acusada de usar o cargo para facilitar negócios de empresas privadas com o BNDES e com os Correios e foi demitida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em setembro do ano passado após uma denúncia da revista Veja, em meio à campanha eleitoral para presidente.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)