Comissão de frente da Imperatriz homenageia bate-bolas A comissão de frente da Imperatriz Leopoldinense traz os bate-bolas, personagens do carnaval de rua do Rio. Fantasiados erguendo bolas prateadas, os integrantes simulam a festa nas ruas do bairro de Ramos. Para homenagear os 50 anos da escola, a agremiação conta a história da região onde nasceu. Mais da metade dos componentes da escola é da comunidade. Muito animada, a ala O Povo da Estação representa a população local. Viva o Carnaval da Imperatriz, o abre-alas, traz Simone e Paula Drumonnd como destaques. Alas a seguir lembraram trabalhadores de plantações como as de café. Ubirajara e Verônica, mestre-sala e porta-bandeira, é o primeiro casal a se apresentar. Na saia de Verônica, o símbolo da escola: uma coroa.